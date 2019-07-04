В Лельчицах подросток заплатил за покупки в онлайн-игре с чужой банковской карты

4 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицах подросток воспользовался деньгами с чужой карты для покупок в онлайн-игре, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Жительница райцентра попросила 16-летнего сына отнести в банк карточку, которую нашла на улице. По данным начальника инспекции по делам несовершеннолетних Лельчицкого РОВД Марии Старовойт, вместо этого парень решил за чужой счет улучшить свой аккаунт в одной из онлайн-игр. Операцию провел в тот же вечер, а на следующий день отнес карту в отделение банка, где ее вернули хозяйке.

Однако данные карточки сохранились у парня в личном кабинете онлайн-игры, и он еще несколько раз воспользовался деньгами с чужого баланса. "Владелица карточки не сразу заметила пропажу, потому что суммы были незначительные. Почувствовав свою безнаказанность, подросток решился на более существенную покупку. После этого хозяйка банковской карты обратилась в банк и в милицию", - сказала Мария Старовойт.

Милиционеры вычислили подростка. Как подчеркнули в УВД, подобные преступления квалифицируется как хищение путем использования компьютерной техники. Ответственность наступает с 16 лет. "Свою вину подросток полностью осознал. Похищенные деньги его семья возместила в полном объеме. Учитывая это и лояльное отношение к нему потерпевшей, уголовной ответственности парню удалось избежать", - отметили правоохранители.-0-