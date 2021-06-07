7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицах в ДТП пострадала 9-летняя велосипедистка, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Происшествие случилось вечером 6 июня. 28-летний водитель "Фольксвагена" ехал по ул.Ленина горпоселка и совершил наезд на 9-летнюю велосипедистку. По предварительной информации, девочка двигалась по пешеходной дорожке и внезапно выехала на проезжую часть, чтобы перебраться на другую сторону улицы, не убедившись в безопасности маневра.

В ДТП девочка получила травмы. Ее доставили в Лельчицкую центральную райбольницу.

В УГАИ отметили, что за минувшие выходные в Гомельской области произошли 4 аварии, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекторы напомнили: всем участникам дорожного движения нужно быть внимательными, осторожными и сосредоточенными. "С детьми проводите беседы о том, что строго запрещено выезжать на проезжую часть на велосипеде. Более того, до 14 лет ребенок не должен находиться вблизи дороги без сопровождения взрослых", - обратились к родителям сотрудники ГАИ.-0-