Фото УВД Гомельского облисполкома

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицах водитель большегруза похитил из лесхоза деловую древесину, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома. Сотрудник ОГАИ Лельчицкого РОВД патрулировал ул.Меньшикова в Лельчицах и обратил внимание на встречный КАМАЗ, загруженный древесиной. С помощью проблесковых маячков подал водителю сигнал об остановке. Инспектор ДПС попросил документы, подтверждающие законность транспортировки леса. Водитель предоставил товарно-транспортную накладную. В документе было указано, что в грузовике перевозится 7 кубометров сосны. Однако сотрудник ГАИ увидел, что в КАМАЗе находится не только сосна. Чтобы убедиться в достоверности документов, правоохранитель позвонил в Лельчицкий лесхоз. После разбирательства установлено, что водитель похитил из лесхоза 12,08 кубометра деловой древесины. Причинен ущерб на более чем Br3 тыс. В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Беларуси. Транспортное средство с грузом доставлено на охраняемую стоянку. К слову, водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение использования лесосечного фонда.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!