В Лельчицком районе авто опрокинулось в мелиоративный канал - погибли два человека

18 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал - скончались парень и девушка, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 16 мая ГАЗ ехал по дороге Боровое - Тартак - Руднище. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал на обочину, затем в кювет, автомобиль опрокинулся на крышу и угодил в мелиоративный канал, наполненный водой.

Утором 17 мая машину обнаружили очевидцы. Они сообщили об этом в ГАИ. В салоне нашли тела 24-летнего парня и 19-летней девушки.

По факту ДТП проводится проверка.-0-