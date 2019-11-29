В Лельчицком районе горел коровник

29 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе на пожаре в коровнике эвакуировали более 260 телят, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в д.Тонеж поступило спасателям 28 ноября в 06.27. До прибытия подразделений МЧС работники агропредприятия смогли эвакуировать 259 годовалых телят. Также спасатели вынесли из изолятора телятника двух телят. Огнем уничтожено 50 кв.м кровли. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-