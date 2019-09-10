Фото Гомельского областного управления МЧС
10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе горел трактор и три прицепа с соломой, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.
Сообщение о пожаре трактора и трех прицепов с соломой в деревне Глушковичи поступило вечером 9 сентября. Огнем поврежден МТЗ-82 и 3 прицепа, уничтожена 1 т соломы. Собственник - КДСУП "Заря Полесья".
Фото Гомельского областного управления МЧС
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - занесение малокалорийного источника из вне (искра из выхлопной трубы трактора).-0-