4 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе ищут пропавшую в лесу пенсионерку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение с просьбой о помощи в поисках женщины возле деревни Приболовичи поступило спасателям 3 сентября в 22.19. Женщина 1961 года рождения отправилась за дарами леса, к позднему вечеру о ее местонахождении ничего не было известно.

В 22.30 к поискам пропавшей были привлечены сотрудники Лельчицкого РОВД и РОЧС, местные жители. Женщину искали до глубокой ночи, в 02.50 поиски были прекращены. Сегодня поисковая операция продолжается.-0-