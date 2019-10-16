В Лельчицком районе искали заблудившегося в лесу мужчину

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе мужчина отправился в лес собирать ягоды и заблудился: понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Информация о необходимости помочь в поисках мужчины возле деревни Ударное поступила спасателям 15 октября в 21.00. Выяснилось, что с утра он ушел в лес за ягодами, к вечеру не вернулся. К поисковой операции подключились работники МЧС и милиции. В 23.31 спасатели обнаружили потерявшегося, в медицинской помощи он не нуждался.-0-