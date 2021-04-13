В Лельчицком районе легковушка слетела в мелиоративный канал и перевернулась - водитель погиб

13 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе легковушка слетела в мелиоративный канал и перевернулась, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.

Информация о ДТП с участием Chevrolet Cruze возле деревни Глушковичи поступила в службу спасения 12 апреля в 15.00. "Водитель 1989 года рождения не справился с управлением, съехал в мелиоративный канал, авто перевернулось на крышу. Мужчина оказался зажат в автомобиле под водой", - рассказали в областном управлении.

Спасатели извлекли авто из канала. После осмотра работники скорой медпомощи констатировали смерть водителя.-0-