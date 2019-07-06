В Лельчицком районе легковушка врезалась в мотоблок

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе легковой автомобиль врезался в мотоблок, пострадал один человек, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло 4 июля около 5.40. 34-летняя женщина-водитель автомобиля "Пежо 308" ехала по автодороге со стороны деревни Глушковичи в направлении деревни Милошевичи. Из-за несоблюдения дистанции и неправильного выбора скорости легковушка столкнулась с попутно двигавшимся мотоблоком "Беларус 09".
Ехавшая в прицепе мотоблока 65-летняя пассажирка получила телесные повреждения и была госпитализирована в хирургическое отделение Лельчицкой центральной районной больницы.-0-
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