В Лельчицком районе легковушка вылетела в кювет - пострадали три человека

30 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Водитель с небольшим стажем вождения не справился с управлением автомобиля и попал в ДТП в Лельчицком районе, сообщила БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.

Инцидент произошел 29 декабря примерно в 02.50. 18-летний водитель со стажем вождения чуть больше 4 месяцев ехал на "Тойота-Ярис" в направлении Турова. "Чтобы избежать наезда на поваленное ветром дерево, молодой человек попытался объехать помеху, не справился с управлением авто, выехал за пределы проезжей части, съехал в кювет и опрокинулся", - рассказала Дарья Ткачева.

Водителя и двух 18-летних пассажиров (девушку и парня) доставили в больницу.

В связи с ухудшением погодных условий областная Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть более внимательными и осторожными за рулем. "Во время сильных осадков и недостаточной видимости необходимо включать ближний свет фар, выбирать безопасную скорость и дистанцию, отказаться от резких маневров", - подчеркнула инспектор.-0-