В Лельчицком районе мужчина перевозил более 1,2 т похищенного комбикорма

10 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе 25-летний мужчина перевозил более 1,2 т похищенного комбикорма, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В полдень 8 мая сотрудники Госавтоинспекции Лельчицкого РОВД на дороге Туров - Лельчицы - Словечно обратили внимание на ВАЗ, который, судя по внешнему виду, был полностью загружен. Не доехав примерно 200 м до милицейского поста, машина свернула с дороги прямо в поле. "Правоохранители отправились за ним, правда, догонять не пришлось. Автомобиль, доехав до конца поля, застрял", - рассказали в группе информации и общественных связей.

Багажник и весь салон легковушки был доверху забит полными мешками. Находившийся за рулем житель районного центра пояснил, что везет зерно, которое купил в Ольшанах, бабушке, однако при проверке содержимого мешков выяснилось, что внутри комбикорм.

Предварительно установлено, что владелец автомобиля перевозил 29 мешков с комбикормом общим весом 1,228 т, которые были похищены из ОАО "Новая Нива". Материалы проверки переданы в Лельчицкий РОСК для правовой оценки. Автомобиль и груз изъяты.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома