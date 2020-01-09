В Лельчицком районе нетрезвый водитель врезался в УАЗ - есть пострадавший

9 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе произошло ДТП с участием нетрезвого водителя, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.

Происшествие по вине водителя, по предварительной информации, с признаками опьянения, произошло 8 января примерно в 18.45. 35-летний мужчина на "Тойота Карина" ехал в направлении деревни Милошевичи. В какой-то момент он отвлекся на мобильный телефон. "Из-за этого выехал на правую обочину, где столкнулся с припаркованным автомобилем УАЗ. В результате происшествия телесные повреждения получил 19-летний молодой человек, который в момент ДТП был на месте водителя в УАЗе. Он госпитализирован в хирургическое отделение райбольницы", - рассказали в УГАИ.

"Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения остается одной из основных причин ДТП. Нередко они имеют тяжелые последствия как для виновника, так и для других участников", - подчеркнула Дарья Ткачева.

В 2019 году с участием нетрезвых водителей на дорогах Гомельской области совершено 62 дорожно-транспортных происшествия, в которых 13 человек погибли и 65 получили травмы. Также за это период сотрудники областной ГАИ задержали 3288 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.-0-