В Лельчицком районе при возгорании сушилки спасено 6 т кукурузы

Фото Гомельского областного управления МЧС
22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли 6 т кукурузы при воспламенении сушилки в Лельчицком районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре открытого типа на территории ОАО "Приболовичи" поступило спасателям 21 октября в 10.18.
На момент возникновения пожара в сушилке находилось 9 т зерна кукурузы укоса этого года, максимальная загрузка емкости - 15 т.
Возгорание ликвидировано. При пожаре повреждены 3 т кукурузы, кровля и деревянное напольное покрытие строения.
Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.-0-