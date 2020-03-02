В Лельчицком районе тело мужчины обнаружили в мелиоративном канале

2 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тело мужчины обнаружили в мелиоративном канале в Лельчицком районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

По предварительным данным, вечером 29 февраля 44-летний сельчанин не вернулся с работы. "Встревоженные родственники организовали его поиски. Тело мужчины обнаружили на следующий день в мелиоративном канале недалеко от деревни Приболовичи", - рассказали в областном ОСВОДе. Глубина там достигала 1,2 м.

На месте работали спасатели, следователи, представители других служб. Выясняются подробности произошедшего. Чтобы установить причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сергей Костюченко порекомендовал жителям региона быть особенно осторожными на скользких обрывах и берегах рек и озер. Элементарные меры безопасности помогут избежать несчастья на водоемах.-0-