В Лельчицком районе водитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ

29 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Лельчицкий районный отдел Следственного комитета 26 ноября возбудил уголовное дело по ч.1 ст.431 (дача взятки)УК в отношении 58-летнего жителя Калинковичского района, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники ОГАИ Лельчицкого РОВД следили за безопасностью движения на дороге Р36 Мозырь - Лельчицы - Милошевичи - граница Украины. В это время водитель "Вольво", проезжая ул.Лельчицкую деревни Краснобережье, превысил установленный скоростной режим на 16 км/ч. Мужчину остановил инспектор ДПС. При проверке документов выяснилось, что у 58-летнего водителя в марте этого года истек срок действия водительского удостоверения.

Для дальнейшего разбирательства мужчину пригласили в служебный автомобиль ГАИ. "Желая остаться не привлеченным к административной ответственности, гражданин попытался дать взятку госавтоинспектору в Br50", - отметили в УВД. При этом милиционер не раз повторил нарушителю, что взятка должностному лицу - это уголовно наказуемое деяние и что в автомобиле ведется аудио- и видеосъемка. Мужчина никак не отреагировал на предупреждение и положил деньги в боковой карман пассажирской двери служебного транспорта. Инспектор ДПС о происшествии сообщил в ОДС РОВД. На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Мужчину задержали.

В УВД напомнили: по ч.1 ст.431 УК предусмотрено наказание в виде штрафа или исправительных работ до двух лет, или ареста, или ограничения свободы до двух лет, или лишения свободы до пяти лет.-0-