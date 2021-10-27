В Лепеле горела квартира: хозяин умер в больнице

27 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Лепеле произошел пожар в квартире. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Вечером 26 октября поступило сообщение о задымлении в квартире по улице Володарского. Работники пожарной аварийно-спасательной части №1 Лепельского районного отдела по ЧС выехали незамедлительно. Когда спасатели прибыли к месту вызова, из окна однокомнатной квартиры на втором этаже шел дым. На полу в коридоре увидели мужчину, вынесли его и передали работникам скорой медицинской помощи. Второго мужчину, хозяина квартиры, обнаружили в комнате. Его также вынесли из горящего помещения и передали медработникам. Параллельно из соседних квартир спасатели эвакуировали четырех человек.

В 6.00 на следующий день в учреждении здравоохранения от полученных травм хозяин квартиры скончался.

В результате пожара огнем в квартире повреждено имущество, закопчены стены. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении. -0-