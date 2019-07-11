11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лепеле матери предъявлено обвинение в убийстве двухлетнего сына, она находится под стражей. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Следователи провели допросы женщины и ее сожителя, а также свидетелей. "Проведены очная ставка, проверка показаний на месте и следственный эксперимент. Назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено управлению ГКСЭ по Витебской области, часть заключений приобщена к материалам уголовного дела. Согласно экспертизам смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии. Матери ребенка предъявлено обвинение, к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - проинформировала Оксана Лазько.

Следственным управлением УСК по Витебской области продолжается расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 139 УК (убийство заведомо малолетнего).

Как сообщалось, утром 27 мая 23-летняя женщина обратилась в милицию и сообщила о том, что ее двухлетний сын пропал в парке. Во время поиска ребенка было выяснено, что женщина указала ложные сведения. При изучении записей камер видеонаблюдения установлено, что в парке она находилась одна. Во время осмотра жилья заявительницы в одной из построек было обнаружено тело мальчика без признаков жизни. По подозрению в совершении преступления были задержаны мать ребенка и ее сожитель.-0-