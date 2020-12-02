2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лепеле при пожаре погибла женщина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

В центр оперативного управления МЧС Лепеля 1 декабря в 23.03 поступило сообщение о пожаре дома по ул.1-я Станционная. По прибытии к месту вызова спасателей наблюдалось сильное задымление внутри деревянного дома.

"Хозяйка 1977 года рождения на момент возникновения пожара находилась внутри дома", - рассказали в пресс-службе. До прибытия подразделений МЧС соседи вынесли женщину из помещения и передали бригаде скорой медицинской помощи. Позже медики констатировали ее смерть.

В результате возгорания уничтожено имущество, повреждено потолочное перекрытие, закопчены стены, потолок.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении хозяйки дома.

Еще за последние сутки пожар произошел в Толочине. Сегодня ночью горела квартира в пятиэтажке по улице Ленина. Работники МЧС спасли одного человека - с отравлением продуктами горения мужчину госпитализировали, 10 жителей были эвакуированы. Проводится проверка.-0-

Фото МЧС