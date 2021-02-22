В Лепеле спасли упавшего в колодец мальчика

22 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Лепеле на пустыре вблизи ул. Советской десятилетний мальчик упал в колодец, на помощь ему пришли спасатели, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение об инциденте поступило 21 февраля в 17.15. К месту происшествия выехали подразделения МЧС. "Двигаясь на вызов, мы с водителем Сергеем Папко сразу определились, что будем доставать ребенка с помощью лестницы-штурмовки. Заявитель четко сообщила, что колодец глубиной около трех метров", - отметил командир отделения районного отдела по ЧС Кирилл Скакун.

Мальчик вел себя спокойно. Спасатели оперативно подняли его на поверхность. Ребенка сразу осмотрели медики, в госпитализации он не нуждался.-0-