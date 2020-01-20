В Лепеле убившей двухлетнего сына женщине дали 13 лет колонии

20 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский областной суд в выездном заседании в Лепеле вынес приговор женщине, которая обвинялась в убийстве своего двухлетнего сына, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного суда Наталья Платоненко.

Суд приговорил обвиняемую к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Как сообщалось, 27 мая прошлого года 23-летняя женщина обратилась в милицию в Лепеле с заявлением, что ее двухлетний сын пропал в парке. Выяснилось, что мать соврала. При изучении записей камер видеонаблюдения было установлено, что в парке она находилась одна. Во время осмотра жилья женщины нашли тело мальчика. Согласно заключениям экспертиз, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии (удушения). Во время следствия обвиняемая дала признательные показания.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-