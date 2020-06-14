14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лепельском районе автомобиль врезался в магазин, понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Лепельским спасателям 14 июня в 2.15 из РОВД поступило сообщение о том, что необходима помощь при ДТП. Когда к месту вызова приехали подразделения МЧС, было установлено, что автомобиль врезался в магазин, внутри оказался зажат пассажир.

Водитель "Опель Омега" самостоятельно покинул машину и после осмотра бригадой скорой медицинской помощи с травмами госпитализирован в больницу.

Работники МЧС при помощи специального аварийно-спасательного оборудования из авто спасли (деблокировали) пассажира. Он также с травмами доставлен в больницу.-0-