В Лепельском районе комбайнер попал в жатку и погиб

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лепельском районе смертельно травмирован комбайнер. Такую информацию разместил Следственный комитет в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, 24 августа около 14.40 при уборке зерновых культур на территории Лепельского района в жатку комбайна попал 53-летний комбайнер. По предварительным данным, во время работы мужчина после засора жатки покинул кабину комбайна, не заглушив двигатель. В результате устранения засора из жатки она пришла в движение и захватила мужчину. Он погиб на месте происшествия.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, опрошены комбайнеры, изъята необходимая документация, назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено ГКСЭ.

Следователи напоминают о необходимости соблюдения правил охраны труда.-0-