В Лепельском районе легковушка насмерть сбила пешехода

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лепельском районе 13 сентября в ДТП погиб мужчина 1987 года рождения, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла около 21.00 на 150-м км автодороги Минск-Витебск.

25-летний житель Минска на автомобиле Mazda сбил 31-летнего жителя Лепеля, который находился на проезжей части.

Пешеход не был обозначен световозвращающим элементом. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.-0-