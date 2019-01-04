В Лепельском районе легковушка насмерть сбила женщину

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка насмерть сбила пешехода в Лепельском районе, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 3 января около 19.30 на 159-м км автодороги Минск - Витебск.

Водитель автомобиля Nissan-Primera ехал в сторону Лепеля и сбил 69-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.

ГАИ призывает пешеходов строго соблюдать ПДД и помнить, что переходить дорогу необходимо строго по пешеходному переходу. Если в зоне видимости его нет, то нужно пересекать проезжую часть под прямым углом, предварительно убедившись в безопасности перехода. Чтобы стать заметнее для водителя автомобиля, необходимо использовать световозвращающие элементы.-0-