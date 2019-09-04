В Лепельском районе микроавтобус вылетел в кювет и врезался в дерево

4 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Лепельском районе микроавтобус съехал в кювет и столкнулся с деревом: спасатели деблокировали водителя, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение об аварии возле деревни Черноручье поступило спасателям 3 сентября в 18.00. Выяснилось, что микроавтобус съехал в кювет и столкнулся с деревом. В салоне авто оказался заблокирован 54-летний водитель.

Фото Витебского областного управления МЧС

Работники МЧС спасли пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали в учреждение здравоохранения.-0-