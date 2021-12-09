В Лепельском районе очевидцы спасли двух провалившихся под лед рыбаков

9 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Лепельском районе очевидцы спасли двух провалившихся под лед мужчин, которые решили порыбачить, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о тонущих на озере Боровно вблизи деревни Жерствяники поступило сегодня в 10.36. До приезда спасателей мужчины были спасены очевидцами и переданы прибывшим к озеру медикам. После осмотра рыбаков госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом "общее переохлаждение".

Обстоятельства происшествия устанавливают следственные органы.-0-