В Лепельском районе при лобовом столкновении легковушек пострадали три человека

3 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Три человека пострадали при лобовом столкновении легковушек в Лепельском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 15.00 на 146-м км автодороги М3 Минск-Витебск вблизи деревни Рудня Лепельского района. Автомобиль Toyota при обгоне автопоезда Mercedes выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Hyundai.

По предварительной информации, травмы различной степени тяжести получили оба водителя легковушек и пассажир автомобиля Toyota. Личности участников ДТП устанавливаются.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, СК, МЧС и скорой помощи.-0-

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома