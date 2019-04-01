В Лепельском районе при пожаре погиб мужчина

1 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Лепельском районе при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Информация о пожаре в деревне Межица поступила 31 марта в 4.46. На месте происшествия было сильное задымление и горение из квартиры, расположенной на третьем этаже. Во время тушения на полу в комнате спасатели обнаружили труп хозяина. Мужчина нигде не работал, проживал один.
В результате пожара в квартире уничтожено имущество, закопчены потолок, стены.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
Фото Витебского областного управления МЧС
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