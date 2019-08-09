В Лепельском районе при столкновении легковушек пострадали три человека

9 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Лепельском районе при столкновении двух легковушек пострадали три пассажира одной из них, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 8 августа около 12.00 вблизи деревни Людчицы. Водитель Audi А6 въехал в боковую заднюю часть легковушки Opel Vectra. В результате ДТП водитель и пассажиры последнего автомобиля получили травмы, их доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома