В Лепельском районе при столкновении легковушек пострадали три человека

9 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Лепельском районе при столкновении двух легковушек пострадали три пассажира одной из них, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла 8 августа около 12.00 вблизи деревни Людчицы. Водитель Audi А6 въехал в боковую заднюю часть легковушки Opel Vectra. В результате ДТП водитель и пассажиры последнего автомобиля получили травмы, их доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома
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