В Лепельском районе утонул рыбак, толщина льда была 3 см

16 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В водоеме в агрогородке Старое Лядно Лепельского района утонул 37-летний рыбак, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о провалившемся под лед мужчине на озере Лядно поступило днем 15 декабря. От берега он находился в 120 м, толщина льда была 3 см. Водолазы пожарного аварийно-спасательного отряда "Витязь" достали тело с шестиметровой глубины.

Мужчина не первая жертва неокрепшего льда в Витебской области. За последние две недели утонули минимум три человека - в Полоцком, Сенненском и Городокском районах.-0-