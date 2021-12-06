В Лепельском районе водитель грузовика сбил пешехода и скрылся с места ДТП

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6 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Водитель грузового автомобиля сбил пьяного пешехода и скрылся с места происшествия в Лепельском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Инцидент произошел ночью 5 декабря на 158-м км дороги М3 Минск - Витебск. Водитель сбил 48-летнего мужчину, который шел в попутном направлении по проезжей части без световозвращающих элементов.
В результате ДТП пешехода с травмами доставили в больницу. В его крови было более одного промилле алкоголя.-0-