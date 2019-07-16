В Лепельском районе водитель легковушки погиб в ДТП с фурой

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе в Лепельском районе водитель легковушки погиб при столкновении с фурой, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Авария произошла 15 июля около 20.00 на 180-м км трассы М3 Минск-Витебск. "За рулем большегруза DAF находился 68-летний гражданин Литвы. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Wartburg под управлением пенсионера 1941 года рождения", - рассказали в ГАИ.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Ремнем безопасности он пристегнут не был.-0-