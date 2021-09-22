В лесах Брестской и Гомельской областей за сутки потерялись 5 человек

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесах Брестской и Гомельской областей за сутки потерялись пять человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

21 сентября в 14.25 в МЧС поступил звонок от гражданина, который сообщил, что в лесном массиве вблизи деревни Молодельчицы заблудились его сестра с мужем. Семейная пара поехала в лес для сбора грибов на автомобиле, однако дорогу назад найти не смогла. В 15.15 потерявшиеся были обнаружены работниками МЧС. В медицинской помощи они не нуждались.

Днем этого же дня в центр оперативного управления Малоритского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение с просьбой о помощи. Женщина рассказала, что они с мужем поехали на личном автомобиле в лес для сбора грибов и заблудились в районе деревни Замшаны. На помощь оперативно выехали работники МЧС, РОВД и лесного хозяйства. В 14.54 потерявшиеся были обнаружены работниками лесного хозяйства.

В Гомельском районе спасатели областного отряда МЧС нашли потерявшуюся в лесу женщину. "21 сентября в 17.34 в службу спасения от гражданки поступило сообщение о том, что она потерялась в лесу возле деревни Прибор Гомельского района. В ходе разбирательства было установлено, что женщина в 13.30 ушла в лес за грибами и потерялась. На поиски были направлены работники Гомельского районного отдела по ЧС, пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС, сотрудники Гомельского РОВД", - рассказали в пресс-службе.

В 21.25 спасателями потерявшаяся женщина была найдена. После опроса и осмотра было установлено, что состояние ее удовлетворительное, в медицинской помощи она не нуждается. Женщина была выведена из лесного массива и доставлена к месту жительства.-0-