31 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В лесах Брестской области за сутки потерялись три человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Оба случая произошли 30 августа в Пинском районе. Так, в 15.10 в МЧС поступила информация, что вблизи деревни Парохонск потерялись мужчина 1955 года рождения и женщина 1960 года рождения. Супруги смогли выйти из леса, услышав сигнально-говорящее устройство пожарной аварийно-спасательной техники. В медицинской помощи пенсионеры не нуждались.

Около 17.00 поступило сообщение, что в районе деревни Изин потерялась женщина 1973 года рождения. Почти через 2,5 часа она тоже вышла из леса, услышав сигнально-говорящее устройство. Женщине помощь медиков не понадобилась.-0-