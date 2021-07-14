В лесах Брестской области за сутки заблудились два человека

14 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за минувшие сутки в лесу заблудились два человека. Им на выручку пришли спасатели, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Так, 13 июля в 20.06 поступила информация, что в лесу возле деревни Груды Барановичского района потерялся мальчик 2008 года рождения. По словам его матери, днем сын ушел за ягодами и заблудился. Телефона у него не было. Около 20.30 подросток сам вышел на дорогу, где его и нашли работники пожарного аварийно-спасательного поста №13 Барановичского ГРОЧС. В медицинской помощи школьник не нуждался.

Тем же вечером в 22.50 спасателям от дежурного РОВД поступило сообщение: надо помочь в поиске женщины 1972 года рождения, потерявшейся в Брестском районе. Днем она вышла на железнодорожной станции "Дубок" и отправилась в лес за ягодами. Когда возвращалась обратно, сбилась с пути. Мобильный телефон у нее был с собой.

"Поиски организовали в лесу возле станции и близлежащих садовых товариществ. В операции были задействованы работники МЧС и лесхоза. В 2.00 женщину в лесу вблизи деревни Подлесье-Каменецкое нашли работники пожарного аварийно-спасательного поста №14 поселка Мухавец Брестского РОЧС", - рассказали подробности в МЧС. В медпомощи женщина не нуждалась.-0-