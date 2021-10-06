В лесах Гомельской и Минской областей за сутки заблудились 2 человека

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6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в лесах Гомельской и Минской областей заблудились 2 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"По оперативным данным, с 6.00 5 октября до 6.00 6-го поступили сообщения о 2 пропавших гражданах в лесных массивах на территории 2 районов Гомельской и Минской областей. Для поисковых работ были задействованы 7 единиц техники и 17 человек, из них 3 единицы техники и 7 работников МЧС. Пропавшие найдены, из них 1 работниками МЧС", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, за сутки в республике ликвидирован 1 лесной пожар на площади 0,05 га.-0-