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11 августа 2021, 16:43

В лесах Пуховичского и Пружанского районов потерялись два пенсионера - их нашли спасатели

Скриншот из видео МЧС
Скриншот из видео МЧС

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесах Пуховичского и Пружанского районов потерялись два пенсионера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

10 августа в 16.37 спасателям поступило сообщение о том, что необходима помощь в поиске потерявшегося в лесном массиве вблизи деревни Талька человека.

На поиски были направлены подразделения МЧС Пуховичского района, пожарного аварийно-спасательного отряда Минской области, Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР". Также к месту прибыл штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций Минского областного управления МЧС. Поисковые работы проводились работниками МЧС, районного отдела внутренних дел, местным населением. Всего в поисково-спасательной операции были задействованы 19 человек и 9 единиц техники.

Как стало известно, около 6.00 пенсионер пошел в лес за грибами и заблудился. Связь с ним поддерживалась по мобильному телефону.

"Местность, в которой заблудился человек, труднопроходимая и болотистая. Были сформированы две разведгруппы, - рассказал заместитель начальника штаба подполковник внутренней службы Денис Прокофьев. - От потерявшегося получили некоторые ориентиры, которые позволили сузить регион поиска: мужчина слышал звук электропоезда, также он сообщил о том, что находится недалеко от проходящей по местности высоковольтной линии электропередачи. Мы распределились по району поиска, окликали человека голосом. За 500 м мы услышали ответ мужчины, определили сектор его нахождения и проследовали по направлению к нему. Когда встретились с потерявшимся, остались на месте, дожидаясь вторую разведгруппу. Из-за труднопроходимости местности первые следовавшие в группе работники прокладывали тропу в сторону садового товарищества, где нас уже ожидали работники и транспортные средства".

Потерявшийся был найден в 19.20, в медицинской помощи он не нуждался.

В этот же день в 16.08 пружанским спасателям позвонила женщина и сообщила, что заблудилась в лесу в районе деревни Передельск Пружанского района. Как выяснилось, утром гражданка отправилась в лес за ягодами. Около 16.00 она поняла, что не может найти обратную дорогу, и обратилась за помощью в МЧС.

Спасатели включали сигнальное громкоговорящее устройство, впоследствии начали пешком прочесывать лесной массив в сторону возможного ее движения. Вскоре был обнаружен велосипед. Продолжив движение, они нашли потерявшуюся пенсионерку. Она была обнаружена в 16.50. В медицинской помощи не нуждалась. В поисках наряду с работниками МЧС были задействованы представители РОВД, местное население.

"Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, изучите правила безопасности. Возьмите с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые лекарства. Одежда и обувь для похода в лес должны быть плотными и непромокаемыми. Обязательно используйте в одежде яркий элемент (платок, кепку) - это поможет не остаться незамеченным, а те, кто ищет вас, не пройдут мимо такой одежды. Проинформируйте родных, где собираетесь заходить в лес и об ориентировочном времени возвращения. Еще раз поговорите с пожилыми родителями и убедитесь, что они знают правила безопасности. Подробнее о том, как не потеряться в лесу, читайте в материалах рубрик "Будь готов" и "Лайфхаки", а для закрепления знаний посмотрите тематическую серию "Энциклопедии безопасности. Поведение в лесу", - добавили в МЧС.-0-

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