В лесах за сутки заблудились двое человек

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в лесах за сутки потерялись два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
12 августа в 19.55 в МЧС поступило сообщение о пропавшем в лесном массиве возле деревни Коляги Докшицкого района Витебской области неработающем гражданине 1962 года рождения. В 21.15 работники МЧС обнаружили пропавшего. В медицинской помощи он не нуждался.
В этот же день в 21.04 поступило сообщение о пропавшей в лесном массиве возле агрогородка Мальковичи Ганцевичского района Брестской области гражданке 1950 года рождения, пенсионерке. Женщина не обнаружена. Поиски будут продолжаются.-0-
12 августа в 19.55 в МЧС поступило сообщение о пропавшем в лесном массиве возле деревни Коляги Докшицкого района Витебской области неработающем гражданине 1962 года рождения. В 21.15 работники МЧС обнаружили пропавшего. В медицинской помощи он не нуждался.
В этот же день в 21.04 поступило сообщение о пропавшей в лесном массиве возле агрогородка Мальковичи Ганцевичского района Брестской области гражданке 1950 года рождения, пенсионерке. Женщина не обнаружена. Поиски будут продолжаются.-0-