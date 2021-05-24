В лесничестве Житковичского района похитили клетку для медведя

УВД Гомельского облисполкома

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Клетку для медведя похитили в лесничестве Житковичского района, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома. Лесничий Озеранского лесничества сообщил в милицию о краже металлической клетки для содержания медведя. Ранее в одном из кварталов лесничества находился зубропитомник, где какое-то время содержали и медведицу. "Клетку для нее сделали просторную - 12 м на 15 м. Зверя вскоре не стало, но имущество на балансе числилось. В один из дней лесничий обратил внимание, что шлагбаум на въезде в лес был открыт. Решил проверить, кто и зачем туда въезжал. Следы автомашины вели к питомнику. Как выяснилось, кто-то с помощью автогена срезал клетку для животного", - рассказали в УВД. Злоумышленником оказался 42-летний житель деревни Озераны, который хотел сдать металл за наличные деньги. "Взвешивание показало, что умелец нарезал прутьев общим весом 1150 кг. Владелец клетки оценил сумму ущерба в Br740. Похищенное изъято и передано на ответственное хранение", - пояснили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!