В лесном массиве Минского района мужчина искал закладки, он задержан

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОНиПТЛ в лесном массиве был задержан мужчина 32 лет, у которого обнаружили и изъяли 0,93 г опасного наркотического вещества - марихуаны. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В 2014 году мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков на территории России.

По его словам, оплатив покупку наркотика в виртуальном магазине, он получил координаты и фото тайника, где ему необходимо было забрать закладку с наркотическим веществом. Мужчина утверждает, что запрещенное наркотическое вещество приобрел без цели сбыта, а для личного употребления.

В отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотиков) УК РБ. Санкция данной части статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.-0-