11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесу под Гомелем потерялась семья с двумя детьми, ее нашли спасатели, сообщили БЕЛТА в МЧС.
В службу спасения 10 мая в 21.23 от женщины поступило сообщение: они с мужем и двумя несовершеннолетними детьми потерялись в лесу в 3 км от Гомеля.
На поиски направились спасатели пожарной аварийно-спасательной части №7 Гомеля, служба поисково-спасательных работ пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС с квадроциклом, мобильный пункт управления и штаб областного управления МЧС, сотрудники РОВД, Гомельского лесхоза и скорой медицинской помощи.
В 22.30 потерявшихся обнаружили возле железной дороги. Была создана веревочная переправа. При помощи страховки и под контролем спасателей семья была переправлена через железную дорогу и передана медикам. Состояние потерявшихся удовлетворительное, в медицинской помощи и госпитализации они не нуждаются.-0-