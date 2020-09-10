В лесу под Гродно искали 81-летнего мужчину

10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В лесу в Гродненском районе потерялся 81-летний мужчина. К его поискам подключились спасатели - история закончилась благополучно, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Днем 9 сентября в службу 101 поступило сообщение о пропавшем в лесу пенсионере. Взволнованная женщина рассказала, что она с супругом приехала из Гродно в лес за грибами. Там разошлись, договорившись ближе к обеду встретиться у машины. Мужчина не пришел, жена пыталась дозвониться ему, но связь работала нестабильно.

"Женщина обратилась за помощью. На поиски отправились командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста №14 г.п.Сопоцкин, водитель, а также один из местных жителей. Они регулярно пытались связаться с пенсионером по телефону, подавали звуковые сигналы", - рассказали в МЧС.

Сотовая связь была неустойчивой: отчасти это связано с тем, что потерялся грибник на приграничной территории, отчасти - с особенностями рельефа. Примерно через час мужчина откликнулся. Он смог сориентироваться и самостоятельно вышел в населенный пункт, а оттуда вернулся к условленному месту встречи с супругой. Медицинская помощь пенсионеру не потребовалась.-0-