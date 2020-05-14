В лесу под Волковыском нашли гранаты и снаряды времен войны

14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Арсенал времен войны обнаружили в лесу под Волковыском сотрудники милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Помимо 16 ручных гранат различных наименований были найдены три артиллерийских снаряда и минометная мина. Боеприпасы были вывезены на полигон вблизи деревни Рупейки и уничтожены.

Это не первая такая находка на территории Волковысского района в нынешнем году. Правоохранители напоминают, что при обнаружении боеприпасов нужно сообщать об этом в милицию, самим их трогать опасно.-0-