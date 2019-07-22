В лесу под Житковичами милиционер выгуливал собаку и нашел сумку с патронами

22 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В лесу под Житковичами милиционер выгуливал собаку и нашел сумку более чем с 1,2 тыс. патронов, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Днем 21 июля милиционер группы задержания Житковичского отдела Департамента охраны Сергей Пешевич выгуливал собаку. Сотрудник живет на окраине города и местом для прогулки выбирает лес неподалеку, пояснил официальный представитель.

Пройдя около 700 м вглубь леса, немецкая овчарка по кличке Блейд побежала к упавшему дереву и стала копошиться. Оказалось, что пес нашел подсумок от противогаза, внутри которого лежали пачки с патронами. Милиционер сразу же сообщил о находке командиру.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Изъято и направлено на экспертизу 1270 патронов калибра 5,6 мм производства времен СССР. Проводится проверка.-0-