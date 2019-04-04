4 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде автомобиль такси сбил пешехода, когда сдавал назад. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Водитель такси высадил пассажиров во дворе по улице Рыбиновского. Впереди был тупик. Таксист вместо того, чтобы развернуться, решил выехать задним ходом.

В какой-то момент легковушка сбила женщину. Она переходила дорогу, машину видела и была уверена, что такси остановится. С переломом пострадавшую госпитализировали.-0-