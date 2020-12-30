В Лиде бетонным столбом перекрыли ж/д пути - возбуждено уголовное дело

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде бетонным столбом перекрыли железнодорожные пути. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Поздно вечером 29 декабря неустановленное лицо перекрыло бетонным столбом железнодорожные пути в Лиде. Машинист пассажирского поезда сообщением Гродно - Гомель увидел препятствие и принял меры к торможению, однако столкновения избежать не удалось. Благодаря его внимательности пассажиры не пострадали, спустя время поезд проследовал далее по маршруту", - рассказали в СК.

Таким же способом приведены в негодность железнодорожные пути в Лиде в гродненском направлении, где ехал товарный поезд.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения) УК. -0-