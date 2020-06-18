В Лиде бухгалтер похитила у фирмы Br20 тыс. и сбежала вместе с мужем

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области за крупную растрату ОБЭП ищет сбежавших супругов, сообщили в МВД.

В Лиде 25-летнюю местную жительницу подозревают в присвоении крупной суммы своего работодателя. Растрату выявили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями.

Девушка сначала трудилась у индивидуального предпринимателя логистом, а затем бухгалтером. Работала неофициально, задачи выполняла качественно и в срок. Руководителю это нравилось, поэтому девушке было оказано полное доверие, которым в итоге она и злоупотребила.

"Лидчанка получила в пользование служебный ноутбук и доступ к банковскому счету своего работодателя. С августа прошлого года она начала выписывать фиктивные платежные поручения и под видом оплаты командировочных расходов переводила различные суммы на счет одного из водителей. Им оказался муж девушки", - рассказали в Лидском РОВД.

В итоге за восемь месяцев бухгалтер похитила свыше Br20 тыс., которые потратила на собственные нужды.

Действиям девушки следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за растрату в крупном размере. Роль супруга подозреваемой в махинации пока не установлена: пара успела скрыться от следствия, как только узнала об интересе к ним со стороны правоохранителей.

"Муж и жена до недавнего времени проживали в общежитии. Когда к ним приехали оперативники, дверь в комнату была распахнута. Жильцы сейчас разыскиваются", - отметили в милиции.

О местонахождении супругов правоохранители просят сообщить по телефонам 8 (033) 623-42-60 или 102.-0-