В Лиде двое мужчин умерли после распития стеклоомывателя

18 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лидский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти двух местных жителей, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Тела мужчин 31 и 37 лет без видимых признаков насильственной смерти обнаружил в квартире один из родственников погибших. Там же были найдены канистры из-под стеклоомывателя, одна из которых частично была пуста. Предварительная версия - отравление из-за употребления стеклоомывателя.

Аналогичный случай произошел в Ивьевском районе. Районный отдел СК проводит проверку по факту отравления 52-летнего и 60-летнего местных жителей. Один из мужчин скончался уже в больнице, второму продолжают оказывать медицинскую помощь в условиях стационара. "Следователи установили, что 16 марта по окончанию рабочего дня мужчины употребили тосол. При этом накануне они вместе с двумя знакомыми после работы также пили эту техническую жидкость, однако, несмотря на ухудшившееся состояние здоровья, за медицинской помощью не обращались. Полимерная емкость с остатками тосола изъята", - рассказал Сергей Шершеневич.

Обстоятельства происшествий следователи выясняют вместе с сотрудниками милиции. Назначены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.-0-