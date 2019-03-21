В Лиде горел цех по производству стеклопластиковых изделий

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде произошел пожар в цеху по производству стеклопластиковых изделий на территории филиала "Автосборочный завод "Неман" ОАО "МЗКТ", пострадавших нет. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
Пожар в одноэтажном здании цеха был обнаружен 20 марта в 17.46 системами автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях. В результате повреждены 10 кв.м отделки стены цеха, закопчен потолок. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - нарушение правил хранения, использования, изготовления веществ и материалов (самовозгорание отходов покрытия деталей в результате химической реакции).-0-
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